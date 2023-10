Ampliació horària i més freqüències de pas al transport públic a partir del novembre

Andorra la VellaEl Govern ampliarà els horaris i la freqüència de pas del transport públic per evitar la repetició d'embussos amb l'arribada de la temporada d'hivern. D'aquesta manera, tal com ha explicat aquest dimecres el cap de Govern, Xavier Espot, durant la sessió del Consell General, la previsió és "oferir més amplitud horària en algunes línies", en especial a l'L3, i millorar la freqüència de pas -passant de 30 a 20 minuts- en línies com l'L4 per arribar al Pas de la Casa. A més a més, també ha avançat que, amb la voluntat d'anticipar-se als problemes apareguts durant la temporada passada, es preveu implementar aquestes modificacions a partir del novembre.

Espot ha posat en relleu que amb l'entrada en vigor de la gratuïtat del transport públic els usuaris de les línies nacionals es van veure incrementats en un 70%. Una xifra que va augmentar fins al 110% amb l'arribada anticipada dels temporers. És per aquest motiu que ha avançat que el Govern ja disposa d'un seguit de "registres fidedignes" del servei de leslínies que "ens permeten identificar les mancances i fer una previsió anticipada per cada línia per encara aquesta temporada d'hivern".

A més, ha informat que durant els darrers mesos s'ha treballat amb els concessionaris dels dominis esquiables per definir les necessitats de mobilitat dels temporers "amb l'objectiu de reforçar les hores punta en aquelles línies més pressionades". Des del grup parlamentari socialdemòcrata, però, s'ha volgut elevar el grau de preocupació per la situació després d'haver rebut queixes per part dels usuaris i de veure com moltes persones havien d'esperar hores i hores al carrer la temporada passada.