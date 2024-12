Ampliació de l'antiga gossera

Andorra la VellaEl Centre de protecció caní d'animals de companyia, coneguda anteriorment com a gossera oficial, s’amplia amb noves instal·lacions per reforçar el benestar animal. Així ho han assegurat el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, en l’acte d’inauguració de les noves instal·lacions. “Els gossos que es troben al centre han de poder viure en el millor entorn possible fins que trobin un nou lloc on poder tornar a començar una nova vida esdevenint un membre més d’una família”, ha assegurat Casal.

Les noves instal·lacions s’ubiquen de forma contigua a les ja existents a Sant Julià de Lòria i milloren de forma substancial el benestar animal dels cans que s’hi troben. A més, tal com ha dit Casal, són "més modernes i asseguren un elevat nivell de confort pels animals que hi hagin de sojornar, a més de ser molt més segures i funcionals per a les persones que diàriament en prenen cura, treballadors i voluntaris". Amb l’ampliació dels espais, s’incrementa fins a un 30% la capacitat actual d’acollida de gossos gràcies als 324 m² hàbils que té la nova planta. La part inaugurada aquest dimarts compta amb 32 cubicles individuals i 2 cubicles dobles, amb una capacitat per acollir fins a 36 gossos, i això suposa que, sumant les antigues instal·lacions, el centre podrà acollir fins a 60 cans.

Així, la nova nau té 36 menjadores amb dosificació electrònica programable i els 36 abeuradors són també automàtics. Per incrementar i afavorir el benestar animal, cada compartiment es troba construït amb material aïllant, amb terrassa exterior, i amb una estora especial calefactada, amb 36 plaques elèctriques i 3 aerotermos. A més, la instal·lació disposa de sistema de videovigilància i compta amb altaveus i fil musical.

El ministre Casal ha assenyalat que l’ampliació de les estances i el nou nom del centre descriuen millor la tasca que l’administració vol infondre quant a la cura dels animals de companyia perquè “Andorra és un país capdavanter per garantir el dret a la protecció dels animals de companyia i el seu benestar amb unes instal·lacions modernes”. De manera paral·lela, el titular de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia també ha explicat que el Govern continua treballant per presentar pròximament la nova llei de tinença i protecció dels animals que permeti garantir millor aquest principi perquè “els animals de companyia són una línia d’actuació essencial del ministeri”.

Finalment, Casal ha agraït als ministres que l'han precedit per posar en marxa el projecte i que han fet que ara sigui una realitat. Un cop inaugurada la nova nau, i en una segona fase, es preveu l’enderroc d’un dels mòduls existents i es restituirà el terreny per alliberar espai per l’esbarjo dels gossos. L’adjudicació de les obres actuals es va fer a l’empresa Construccions Barca per un import de 511.504,90 euros.