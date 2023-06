Ampliació de l'horari per visitar les esglésies romàniques i els museus

Andorra la VellaTorna el 'Romànic de bat a bat' un estiu més. Durant els mesos de juliol i agost, les principals esglésies romàniques del país obren les portes per a ciutadans i turistes per mostrar el ric patrimoni conservat vinculat a l'art romànic i altres manifestacions artístiques. Les esglésies es podran visitar amb servei de guies culturals, sense reserva prèvia i amb entrada gratuïta.

D'aquesta manera, els amants de l'art romànic podran gaudir dels principals testimonis de l'arquitectura aixecada entre els segles XI i XII: l'esveltesa del campanar de sant Miquel d'Engolasters, les restes pictòriques romàniques de sant Martí de la Cortinada, sant Romà de les Bons i sant Serni de Nagol, i del llegat relacionat amb altres estils artístics, com l'art barroc, que s'expressa a Andorra amb múltiples retaules, com el conservat a sant Climent de Pal. A més, l'església de santa Coloma es podrà visitar juntament amb l'Espai Columba, que conserva les pintures romàniques de santa Coloma, mentre que a l'església se'n pot descobrir la seva esplendor mitjançant el videomapatge.

Aquest conjunt d'esglésies formen part de la llista dels deu monuments situats a Andorra de la candidatura transnacional 'Els testimonis materials de la construcció de l'Estat dels Pirineus: el coprincipat d'Andorra', una candidatura per formar part de la llista del patrimoni mundial de la Unesco. Aquestes esglésies són clau per explicar com les col·lectivitats medievals van preservar un territori i unes institucions que encara defineixen l'Andorra del segle XXI.

Per estimular les visites, i com a novetat d’enguany, les esglésies obriran fins a les set de la tarda. Així, i concretament, pel que fa als horaris d'obertura, el conjunt històric de les Bons, sant Martí de la Cortinada, sant Climent de Pal i sant Serni de Nagol es podran visitar de l'1 de juliol al 31 d'agost, de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 15 a 19 hores i els diumenges de 10 a 14 hores. Mentre que l'església de sant Miquel d'Engolasters, actualment oberta, continuarà oferint aquest servei de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores i els diumenges de 10 a 14 hores. Durant els mesos de juliol i agost estarà oberta una hora més i l'horari passarà a ser de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 15 a 19 hores i els diumenges de 10 a 14 hores.

I pel que fa a sant Joan de Caselles, l'església es podrà visitar a partir de l'1 de juliol amb els horaris següents: de dimarts a dissabte de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores i els diumenges de 10 a 13 hores.

Durant els mesos d'estiu també es disposarà d'un servei de visites gratuïtes al santuari de Meritxell, que oferiran una visió general de la basílica, des de l'exposició permanent 'Meritxell Memòria', ubicada a l'antiga església, a les particularitats del santuari projectat per l'arquitecte Ricard Bofill, passant per la singular col·lecció de bíblies en gairebé tots els idiomes del món.

Ampliació dels horaris als museus i monuments

A més, durant l'estiu també es poden visitar i redescobrir els museus gestionats pel Govern, i de l'1 de juliol al 31 d'agost Casa d'Areny-Plandolit, el Museu Postal d'Andorra, la Farga Rossell, Casa Rull, Casa de la Vall, el Museu Nacional de l'Automòbil i l'Espai Columba estaran oberts una hora més i l'horari passarà a ser de dimarts a dissabte de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 19 hores, i els diumenges de les 10 a les 14 hores, a excepció de l'Espai Columba, que els diumenges obre de les 11 a les 14 hores.