Andbank alerta d'intents de 'phishing' a través de missatges d'SMS

Andorra la VellaAndbank alerta d'intents de 'phishing' a través de missatges de text. Segons informen a través de les xarxes socials, diversos usuaris haurien rebut SMS informant-los que una transacció que havien efectuat requereix una verificació addicional per la qual se'ls demana que accedeixin a un enllaç al centre de seguretat on se'ls demana dades per procedir a l'estada. Amb tot, des de l'entitat bancària recomanen no fer clic al missatge i refermen que és "fals i aliè al nostre banc".