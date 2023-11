Andbus amplia freqüències i modifica horaris en les línies de Tolosa i Lleida

Andorra la VellaLa línia regular d'Andbus que connecta Andorra i Tolosa tindrà dues freqüències més (una anada i una tornada) a partir de l'1 de desembre. Segons informa la companyia, per millorar les possibilitats dels usuaris per viatjar, també es modificaran els horaris de la línia. En el cas dels trajectes a Lleida, només es modificaran els horaris per conciliar-los amb les arribades i les sortides de l'AVE des de l'estació Lleida-Pirineus.

Així doncs, fins al 30 de novembre, les sortides a Tolosa des d'Andorra romandran a les 5, a les 10 i a les 15 hores. A partir de l'1 de desembre, els horaris seran a les 4, a les 8, a les 12 i a les 16 hores.

En el cas de les sortides des de la ciutat francesa, fins al 30 de novembre els horaris de sortida seran a les 11, a les 15 i a les 20 hores. A partir de l'1 de desembre, passaran a ser a les 9.45, a les 13.45, a les 17.45 i a les 21.45 hores.

Pel que fa a la línia de Lleida, les sortides des d'Andorra es mantindran fins al 30 de novembre a les 6.15, a les 8.15, a les 10, a les 12.15, a les 14 i a les 16.15 hores. Des de l'1 de desembre, els horaris seran a les 6, a les 8, a les 10, a les 12, a les 14 i a les 16 hores.

Respecte de les sortides des de la parada que hi ha a tocar de l'estació Lleida Pirineus, fins que acabi novembre els horaris seran a les 9.45, a les 11.45, a les 13.45, a les 15.45, a les 17.45 i a les 19.45 hores. Amb l'entrada de desembre, passaran a ser a les 10, a les 12, a les 14, a les 16, a les 18 i a les 20 hores.

Cal destacar que els canvis d'horaris a la línia regular de Lleida conciliaran el servei amb les arribades i sortides de l'AVE des de l'estació de tren de la ciutat, ja que sovint tenen retards que perjudiquen els clients (especialment als que han d'agafar l'autobús cap a Andorra). A partir del desembre, aquesta problemàtica quedarà resolta.