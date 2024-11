Andorra rebrà 60 milions del BEI per impulsar la transició energètica fins al 2028

Andorra la VellaEl procés per obtenir cofinançament per part del Banc Europeu d’Inversions (BEI) per a projectes de transició energètica avança amb la publicació a la seva pàgina web de la previsió d’un préstec marc de 60 milions d’euros.

L'import anirà destinat a finançar projectes d’energia renovables. A més, distribució de les xarxes de calor i ampliacions de subministrament energètic durant el període 2024- 2028. El BEI continua amb el procés d’avaluació per atorgar el cofinançament. De fet, es preveu obtenir l’aprovació definitiva durant el 2025 per part del seu Consell d’Administració.

El procés d’acostament a la Unió Europea mitjançant la negociació de l’Acord d’associació ha facilitat al Principat poder rebre finançament per part del BEI. L'opció de finançament també és resultat del treball d’homologació internacional d’Andorra mitjançant l’adhesió al Fons Monetari Internacional (FMI) i al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa.

El projecte presentat per Andorra s’alinea amb un dels objectius del BEI de donar suport a la mitigació del canvi climàtic fora de les fronteres de la Unió Europea. Andorra és el primer petit estat europeu no membre de la UE que coopera amb el BEI.

La secretària d’Estat d’Afers Financers International, Noelia Souque, subratlla "el ferm compromís compartit amb les finances sostenibles, essencials en el context global de la lluita contra el canvi climàtic".

El secretari d’Estat Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, destaca que “s’obrirà una nova palanca de finançament que permetrà garantir una major independència energètica d’Andorra i assolir els objectius estratègics que permetran augmentar l’autosuficiència i garantir un subministrament més segur i sostenible en un context d’electrificació del transport i calefaccions”.

A més ressalta que “aquesta cooperació amb el BEI reforçarà el compromís del país amb un model energètic basat en fonts locals i sostenibles, alineat amb els objectius de lluita contra el canvi climàtic”.

La rellevància d’aquest primer projecte de cooperació entre Andorra i el BEI, que posarà de manifest la capacitat d’Andorra per accedir a finançament internacional d’alt nivell, tant en termes financers com tècnics, proporcionat pel BEI ” Noelia Souque La secretària d’Estat d’Afers Financers International

Finalment, el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea Landry Riba emfatitza que "aquest projecte reforçarà la projecció internacional d’Andorra i evidencia els beneficis tangibles d’una col·laboració estreta amb les institucions europees". Així mateix, recorda que "l’inici de les converses per tenir accés a finançaments del BEI es van dur a terme en paral·lel amb la conclusió de les negociacions per l’Acord d’associació, fet que contribueix al fet que Andorra pugui accedir, tot i ser un país tercer, a finançament del BEI".