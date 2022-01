Andorra Actua vol tramitar dues demandes col·lectives per la discriminació als no vacunats

Andorra la VellaEl moviment ciutadà Andorra Actua, en contra de la utilització del passaport Covid i de la discriminació a les persones que no es volen vacunar, ha llençat un formulari a disposició de la ciutadania per començar a cursar dues demandes col·lectives per diverses mesures preses per la situació de la Covid-19.

Per una banda, volen tramitar una demanda per "incitació a l’odi, la discriminació i la criminalització a les persones no inoculades", i per altra banda, també demanen una "indemnització pels efectes secundaris de les inoculacions experimentals". Aquest moviment ciutadà, tal com detallen en un comunicat, representa al voltant d’uns 1.300 ciutadans del país.