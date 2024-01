Andorra i Catalunya fomenten el personal sanitari al Pirineu

Andorra la VellaAndorra i Catalunya estudien solucions per abordar la preocupant falta de mà d'obra, amb l'enfocament de generar ofertes conjuntes per atraure professionals de la salut al Pirineu. El pla de treball conjunt entre ambdós governs destaca la importància de desplegar el conveni entre Andorra i l'Estat espanyol per gestionar la manca de professionals sanitaris.

Segons RTVA, La delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, destaca que ofertes conjuntes podrien ser més competitives per atraure millors professionals. Factors com la manca d'habitatge i les condicions salarials actuals dificulten l'arribada de metges.

Andorra destaca la necessitat d'atendre ferits d'accidents de trànsit a prop de casa, mentre que Catalunya busca utilitzar serveis com la cirurgia pediàtrica i la Unitat de Cures Intensives, reduint trajectes i despeses. Els projectes estan en fase de desenvolupament, amb grups de treball especialitzats i una comissió dedicada a qüestions transfrontereres.