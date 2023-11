Andorra i Catalunya intercanviaran sanitaris de manera puntual

Andorra la VellaLa ministra de Salut, Helena Mas, ha rebut aquest dilluns el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Manel Balcells. L’objectiu de la visita ha estat formalitzar la col·laboració existent entre Andorra i Catalunya i establir grups de treball en matèria sanitària. De fet, durant aquesta setmana s’ha previst celebrar la primera reunió tècnica entre les dues administracions per establir el calendari i la metodologia de treball.

Mas i Balcells també s’han compromès a explorar noves línies de col·laboració transfronterera en l’àmbit formatiu i assistencial, així com la creació d’un marc legal per l’intercanvi de professionals de manera puntual. A més, han acordat que Andorra pugui comptar amb l’expertesa de la Generalitat per a l’avaluació dels medicaments altament costosos i d’alta complexitat.

Finalment, ambdues delegacions han fet un repàs de les col·laboracions ja existents entre les dues institucions, pel que fa a la donació de teixits i òrgans i al futur centre de salut mental de la Seu d’Urgell.

A la reunió hi ha participat també la secretaria d’Estat de Salut, Cristina Pérez, i la cap de l’àrea de recursos sanitaris del ministeri, Carme Pallarès. Pel que fa a la representació de la Generalitat, hi ha assistit el gerent de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, i la delegada del Govern català a Andorra, Anna Vives. També hi ha format part de la reunió l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carles Pérez-Desoy.

La visita de la delegació ha finalitzat amb una visita a les instal·lacions de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on han estat rebuts per la directora general del SAAS, Meritxell Cosan; i pel seu director assistencial, Marcos Gutiérrez. Aquesta visita se celebra després de la signatura el febrer del 2023 del memoràndum d’entesa de cooperació sanitària entre el Ministeri de Salut andorrà i l’espanyol.