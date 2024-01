Andorra condemna la venda d'armament nord-coreà a Rússia per atacar Ucraïna

Andorra la VellaAndorra és un del gairebé mig centenar de països que han condemnat “en els termes més enèrgics possibles” el suposat enviament d’armes de Corea del Nord cap a Rússia per al seu ús a Ucraïna davant una possible escassetat de municions a causa de les sancions, si bé el Kremlin ha preferit no comentar aquestes acusacions i ha recordat que Kíev fa ús d’armes occidentals en el conflicte.

“Condemnem en els termes més enèrgics possibles l’exportació de míssils balístics per part de Corea del Nord i la seva adquisició per part de Rússia, així com el seu ús contra Ucraïna el 30 de desembre de 2023 i el 2 de gener de 2024. L’ús d’aquestes armes augmenta el sofriment del poble ucraïnès, dona suport a la guerra d’agressió de Rússia i soscava el règim mundial de no proliferació”, resa un comunicat conjunt.

En aquest sentit, han mostrat la seva preocupació per les “implicacions de seguretat” que aquest fet suposa per a Europa, la península de Corea, la regió de l’Indus-Pacífic i la resta del món. “L’ús per part de Rússia de míssils balístics de Corea del Nord a Ucraïna també proporciona valuosos coneixements tècnics i militars a Corea del Nord. (…) Estem seguint de prop el que Rússia proporciona a Corea el Nord a canvi d’aquestes exportacions d’armes”, prossegueix la missiva. A més, han recordat que la transferència d’aquests míssils viola les resolucions del Consell de Seguretat de l’ONU respecte a Pyongyang i que les mateixes autoritats russes han secundat, per la qual cosa han instat a Moscou a cessar aquestes violacions i a respectar les resolucions. Així, han demanat a tots els països membres de Nacions Unides i als del Consell de Seguretat a condemnar aquests fets, reiterant el seu suport a Ucraïna “mentre Rússia continuï llançant onades de míssils i drons contra el poble ucraïnès”.

El comunicat està signat pels ministres d’Exteriors d’Albània, Andorra, l’Argentina, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Bulgària, el Canadà, Croàcia, Xipre, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Geòrgia, Alemanya, Grècia, Guatemala, Islàndia, Irlanda, Israel, Itàlia, el Japó, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Moldàvia, Mònaco, Montenegro, Països Baixos, Nova Zelanda,