Andorra destaca com el quart país amb més dies festius al món

Andorra la VellaEn un estudi global, Andorra ha estat classificada com el quart país amb una quantitat impressionant de 44 dies festius. Aquesta posició destaca la riquesa cultural i la tradició festiva del país, posant-lo només per darrere d'Iran, San Marino i Iemen. Aquesta classificació posa de manifest l'esperit festiu i l'abundància d'ocasions per celebrar que ofereix Andorra als seus habitants i visitants.