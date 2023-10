Andorra, el destí més fàcil per emigrar pels argentins

Andorra la VellaLa complicada situació que viu l'Argentina, amb una economia en caiguda lliure, fa que una important quantitat de ciutadans, especialment els més joves i els aturats, busquin sortida en altres països. El destí preferit és Europa i els mitjans argentins han fet un recull dels territoris on els argentins tenen més facilitats per a treballar.

Cal diferenciar entre els argentins que tenen o poden tenir un passaport comunitari, normalment perquè els seus avis o besavis eren originaris d'un estat europeu, i aquells que només tenen la nacionalitat argentina. En el cas dels posseïdors d'un passaport comunitari la situació és molt més fàcil perquè poden acabar assimilant-se a un ciutadà de la UE. Per a la resta és força més complicat.

Andorra està situada com un dels millors països, potser el millor, per als argentins que volen venir a treballar a Europa i no tenen l'opció de tenir el passaport de la UE. Concretament s'indica que "Andorra, d'altra banda, figura entre les nacions a les quals un pot emigrar sense la necessitat de posseir un passaport europeu. Això és especialment viable durant la temporada alta, quan existeix una alta demanda de treballadors a causa del flux de turistes. En aquest país, els sectors d'hostaleria i gastronomia solen tenir una elevada demanda d'ocupació, i es poden trobar diverses oportunitats laborals relacionades amb aquestes àrees."