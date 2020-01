Un jove andorrà amb distròfia muscular llança un 'crowdfunding' per adaptar-se un cotxe

"Des de petit el meu somni ha estat poder conduir i abans que la meva malaltia vagi a pitjor, m'agradaria sentir aquesta sensació de llibertat". Aquest és un dels motius pels quals Eric Fernández, un jove andorrà de 27 anys que pateix distròfia muscular de Duchenne (DMD), ha decidit llençar una campanya per recaptar diners per poder conduir un cotxe adaptat.

La campanya l'ha realitzat a través de la plataforma GoFundMe, un 'crowdfunding' per poder aconseguir els 30.000 euros necessaris per poder instal·lar un innovador sistema que li permeti conduir. La DMD és una malaltia neuromuscular caracteritzada per l'atròfia i debilitat muscular a conseqüència de la degeneració dels músculs. El nou sistema que li permetria conduir és mitjançant la tecnologia 'Space Drive II' que controla el vehicle amb tan sols un comandament, similar al de les cadires de rodes elèctriques. En la campanya, Rodríguez demana ajuda i col·laboració per a poder complir el seu somni.