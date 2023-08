Un andorrà dona 500 euros a un negoci a canvi de dues barres de pa

Andorra la VellaA principis d'any, la 'boulangerie' de Saint-Suliac La Ptite chouquette va trobar-se en dificultats per la factura de la llum. Al març es va engegar una campanya en el poble per ajudar el comerç a sobreviure. Aquest és l'escenari en què té lloc la història d'un andorrà sensibilitzat amb la situació. "Un dia, un senyor d'Andorra va venir a comprar dues bagets i em va demanar si podia pagar amb un xec. Jo li vaig dir que sí que podia. Em va donar el xec i li vaig dir que s'havia equivocat que hi havia un error. Ell em va respondre que ens volia ajudar". El xec era de 500 euros i la propietària de la boulangerie recorda que es va quedar sense veu. El nom del generós client no ha transcendit. La campanya de suport va permetre recaptar 6.500 euros i la supervivència del comerç que devia 12.500 euros de factures elèctriques.