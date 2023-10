Andorra Endavant presenta les esmenes del nou projecte de llei d'habitatge

Andorra la VellaLa representant de la formació política Andorra Endavant, Carine Montaner, ha presentat una sèrie d'esmenes al Projecte de Llei de Mesures d'Estímul i Estabilitat del Mercat d'Arrendament d'Habitatges davant la Sindicatura. Les esmenes proposades tenen com a objectiu modificar diversos aspectes importants del projecte de llei amb l'esperança de millorar la situació del mercat d'arrendament a Andorra.

Esmena 1 - Modificació de l'Article 2

Aquesta esmena té com a objectiu canviar el redactat de l'Article 2 que tracta del dret de l'arrendatari a la pròrroga del contracte de lloguer. S'hi proposa una clàusula segons la qual, en absència d'acord entre les parts, la part arrendatària pot exigir una pròrroga obligatòria de 4 anys si ha complert les seves obligacions contractuals. A més, es destaca la protecció de l'arrendatari en cas de venda de la unitat immobiliària ja llogada, assegurant la continuïtat del contracte de lloguer.

Esmena 2 - Modificació de l'Article 3

Aquesta esmena pretén establir limitacions als augments de lloguer basats en l'IPC. Es disposa que el propietari no pot aplicar l'augment de l'IPC al lloguer si ja ha reflectit aquesta inflació en les despeses del pis que l'arrendatari paga com a suplement del lloguer. A més, s'estableixen augments màxims en casos de lloguers raonables per compensar els propietaris que han aplicat preus inferiors al mercat.

Esmena 3 - Addició d'un Nou Article

Aquesta esmena introdueix un nou article que permet a la part arrendadora no acollir-se a l'aplicació del sistema de pròrrogues en casos específics. Aquests casos inclouen l'ús social, l'ús propi o familiar fins al segon grau, i obres per seguretat, salubritat i higiene. S'estableixen requisits i procediments específics per a cadascun d'aquests casos.

Andorra Endavant argumenta que aquestes esmenes són necessàries per garantir una millora en el mercat d'arrendament d'habitatges i protegir els drets de les parts implicades. L'acceptació i implementació d'aquestes esmenes podria tenir un impacte significatiu en la situació dels arrendataris i propietaris a Andorra. Les esmenes ara seran debatudes i considerades pel Consell General.