Andorra envolta en una coberta d'humitat: Les tempestes deixen la nit boirosa i temperatures mínimes rècord

Andorra la VellaLes tempestes a l'oest d'Andorra ahir van deixar veure llamps als núvols i van aportar humitat, causant temperatures mínimes excepcionalment altes. La humitat generada per les tempestes va cobrir la nit i va provocar temperatures nocturnes rècord. Aquest fenomen climàtic ha sorprès els residents i els experts en meteorologia. Les temperatures mínimes rècord han creat una nit calenta i incòmoda per als ciutadans. Els experts en meteorologia estan investigant les causes i conseqüències d'aquest fenomen excepcional. Aquesta informació és proporcionada pel Servei Meteo d'Andorra. Les tempestes podrien ser causades per factors atmosfèrics i canvis globals en el clima.