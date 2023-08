Andorra equiparada a l'Afganistan a l'informe d'igualtat de gènere de les Nacions Unides per manca d'informació

Andorra la VellaAndorra, juntament amb països com Algèria i Angola, ha estat assenyalada per les Nacions Unides en qüestió d'igualtat de gènere per manca d'informació. Segons el Govern, aquesta acusació és accidental perquè no han rebut cap sol·licitud formal de l'organisme internacional.

Segons RTVA, l'informe de les Nacions Unides, que analitza l'empoderament de la dona i la paritat en prop de 200 països, utilitza indicadors com l'ús de mètodes anticonceptius, la distribució de tasques domèstiques i la participació de la dona en la vida política. En aquesta classificació, Andorra es troba en la mateixa categoria que països com Afganistan, Algèria i Angola, tot i no tenir dades completes sobre aquestes qüestions.

Des del Govern s'ha manifestat sorpresa davant aquest informe i s'ha assegurat que no han rebut cap petició d'informació de les Nacions Unides. Malgrat això, es comprometen a treballar amb els ministeris per recopilar la informació necessària i enviar-la a l'ONU al més aviat possible.