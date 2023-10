Andorra i Espanya ultimen l'homologació del 80% dels títols d'FP abans de finals d'any

Andorra la VellaAndorra i Espanya estan ultimant l'acord per a l'homologació o reconeixement de fins al 80% de les titulacions de formació professional. Tal com han avançat aquest dimarts el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró i el secretari d'Estat d'Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, la idea és que abans de finals d'any hi hagi "bones notícies" en aquest sentit i que la majoria dels títols andorrans de formació professional siguin reconeguts al país veí del sud.

Les reunions entre el ministeri i els responsables d'FP a Espanya ja es van iniciar al juny i existeix "una línia molt bona de col·laboració". A hores d'ara, però, "estem en un procés de valoració tècnica entre els dos països" que s'espera que es clogui de manera satisfactòria abans no comenci el 2024. Pel que fa al 20% de les titulacions que encara no seran reconegudes, Bardina ha posat en relleu que es tracta d'algunes que "són diferents" o bé que "contemplen una formació que l'altra part no té".