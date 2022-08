A Andorra hi ha hagut 26 suïcidis en cinc anys

Andorra la VellaFins a 26 persones s’han suïcidat a Andorra en el període comprès entre els anys 2016 i 2020. D’aquestes, 18 han estat homes i 8 dones. Així ho detalla el ministre de Salut, Albert Font, en la resposta escrita que aquest divendres ha adreçat a la consellera general no adscrita, Carine Montaner, a través del butlletí del Consell General. La consellera general demanava al ministeri les dades estadístiques del Govern i de la CASS per als anys 2019, 2020 i 2021, malgrat que pel que fa als suïcidis, les xifres s’analitzen en períodes quinquennals, sent el darrer l’anteriorment esmentat.

En la resposta, Font també assenyala que el nombre de casos de miocarditis al país entre els anys 2019 i 2021 han estat un total de 5, dels quals 3 han afectat homes (2 el 2019 a persones entre 55 i 64 anys i 1 el 2021 a un jove d’entre 18 i 24 anys) i 2 a dones (el primer el 2019 a una dona major de 65 anys i el segon el 2020 a una dona menor de 65 anys).

Tanmateix, pel que fa als casos d’accidents cardiovasculars, al llarg del 2019 una quarantena d’homes i 14 dones van patir un infart agut de miocardi. El 2020 es van registrar 36 casos en homes i 9 en dones, i el 2021 44 en homes i 9 en dones. Quant als casos d’ictus o trombosi cerebral, el 2019 hi va haver 109 (66 en homes i 43 en dones), el 2020 van ser 104 (53 en homes i 51 en dones) i el 2021 es va cloure amb 117 casos (76 en homes i 41 en dones).

La consellera general no adscrita també ha demanat pel nombre d’ingressats anuals a l’UCI. En aquest sentit, durant el 2019 van ser 395, el 2020 van baixar a 301 i el 2021 van pujar fins als 400. En aquests dos darrers anys, però, cal tenir present el període de la pandèmia. De fet, de les altes totals al llarg del 2021 per pacients Covid (78), es detalla com 67 no havien rebut cap vacuna, una persona havia rebut només una dosi, 9 persones n’havien rebut dues, i una persona més tenia la pauta completa de tres dosis.