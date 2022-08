Andorra arriba a l'atur tècnicament zero

Andorra la VellaAndorra ha registrat aquest mes de juliol les dades d'atur més baixos des de 2018, amb 380 persones inscrites en el Servei d'Ocupació com a demandants de treball. Segons ha informat el Govern d'Andorra en un comunicat aquest dilluns, les xifres demostren l'evolució impactant de l'economia andorrana des de la part més dura de la pandèmia. Es va arribar, el maig del 2020, a una xifra rècord d'aturats amb 1.761 persones desocupades. La xifra actual de 380 és el que tècnicament es coneix com a atur tècnic o atur zero. En qualsevol col·lectiu d'assalariats de fins al 5% que es troben sense feina per diferents motius que no estan relacionats amb l'atur per falta d'ofertes. Entre el grup de gent que està passant d'una feina a una altra, els que no volen treballar per diferents motius i que estan apuntats o situacions concretes com estudiants o d'altres, componen un percentatge que es considera que en realitat no significa atur. A Andorra els 380 desocupats no és que siguin el 5% dels assalariats, sinó que no arriba ni a l'1% perquè el total es troba cap als 44.000.