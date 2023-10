Andorra, entre la llista de països que no figuren en el rànquing de benestar de les dones

Andorra la VellaAndorra no forma part del rànquing de 177 països que aquest 2023 conformen l''Índex de pau i seguretat de les dones', un treball que elabora anualment l'Institut de Georgetown. De fet, el Principat només s'inclou en un petit llistat de 22 països on, malgrat que s'introdueixen alguns indicadors, es tracta de dades molt simplificades si es comparen amb el rànquing oficial. Del país, per tant, només es poden extreure dues xifres: la representació parlamentària femenina, que l'estudi situa en el 46,4%, i el nombre de nadons nascuts per cada 100 dones (106,2), que en aquest cas se situa en nivells propers a Espanya (106,3) i França (104,9).

En relació amb els països de l'entorn, Espanya ha caigut fins a la posició 27 per l'empitjorament, des del 2017, en dues categories claus com són la inclusió financera de les dones i la seva percepció de seguretat. Aquest darrer indicador, de fet, és el que més baixa tenint en compte que el 2017 se situava en el 80,3% i que ara es troba en el 78%. Per contra, el país veí del sud aprova amb escreix l'absència de la discriminació legal cap a les dones (100 sobre 100) i l'accés a la justícia (3,8 sobre 4).

França ocupa unes posicions per sobre a les d'Espanya i se situa en el lloc número 24 tot i que la percepció de seguretat de les dones es troba en el 69%, nou punts percentuals per sota dels registres espanyols. En l'àmbit de la inclusió financera, però, destaca que només el 36,8% de la representació parlamentària és femenina. L'absència de discriminació en la justícia també és un dels elements que es compleix al cent per cent.

Però, quins són els països que ocupen les primeres posicions del rànquing? Segons l'índex, Dinamarca, Suïssa, Suècia, Finlàndia, Islàndia, Luxemburg, Noruega, Àustria, els Països Baixos i Nova Zelanda són els estats que ocupen el top deu. Això representa que es tracta dels territoris que donen un major compliment al benestar de les dones en els àmbits d'inclusió, justícia i seguretat.

Per contra, l'Afganistan es troba a la cua de la llista i, per tant, una vegada més continua sent el pitjor país per a les dones. Aquest va precedit d'altres estats que ocupen les darreres posicions com són el Iemen, la República Centreafricana, la República Democràtica del Congo o Sudan del Sud.