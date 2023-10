Andorra o Manhattan? Pisos de 100 m² a Soldeu per 1,5 milions d'euros

Andorra la VellaEn un mig d’una gran problemàtica per l’accés a l’habitatge, es registra un increment substancial en el valor mitjà dels habitatges a la localitat de Soldeu. Aquest fenomen es fa particularment evident en l’àmbit dels apartaments d’una superfície compresa entre 100 i 150 metres quadrats, els quals presenten ara preus que oscil·len entre l’escala d’1 milió i 1,5 milions d’euros.

Com es pot veure a Idealista hi ha pisos al voltant de 140 m² que ja estan a la venda per més d’un milió d’euros, de fet fins i tot un pis ronda els 1,2 milions d’euros sense arribar als 100 metres quadrats. L’especulació és un agent important per l’augment del preu fins a un punt en què Andorra s’assembla més a Manhattan que a Andorra.

Soldeu, coneguda per la seva exuberància natural i el seu ventall d’activitats vinculades a l’esquí atreu cada vegada un major interès per part d’inversors i compradors de propietats. Així i tot, el preu elevat en mig de la problemàtica fa increïble xifra de 10.000-15.000 euros el metre quadrat.