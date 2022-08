Andorra pateix el primer estiu sense cap glaçada per sobre de 2.500 metres des del l'any 2000

Andorra la VellaAquest estiu ha estat un dels més calorosos amb fortes onades de calor. Un dels fets que ho demostren, a banda d'haver estat el juliol amb les temperatures més altes des del 1934, són les glaçades per sobre de 2.500 metres. El Servei Meteorològic d'Andorra informa a través de les xarxes socials que aquest estiu del 2022, de moment, és l'únic en el qual no s'ha registrat cap glaçada des que es tenen dades meteorològiques per sobre d'aquests metres des de l'any 2000. De fet, aquest divendres s'han registrat les temperatures més fresques des del 8 de juny amb una temperatura d'1,7 graus de mínima a les Fonts d'Arinsal, a 2.681 metres.