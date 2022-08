Andorra ha patit al juliol les temperatures més altes des del 1934

Andorra la VellaLa temperatura mitjana que s'ha registrat al país aquest mes de juliol ha estat la més alta registrada a la major part de les estacions meteorològiques d'Andorra, que tenen dades des del 1934. Així, si es té en compte, per exemple, els registres de l'estació de roc de Sant Pere, que és la més propera a Andorra la Vella, tenim que la temperatura registrada ha estat de 24 graus, per sobre dels 23,3 que es van registrar el 2015. A més, la mitjana en aquesta estació és gairebé quatre graus superior a la temperatura registrada l'any passat, quan el termòmetre va marcar una mitjana de 20,4. A més de la temperatura mitjana també s'ha superat la màxima per a un mes de juliol, va ser el dia 16 quan l'estació de Borda Vidal va marcar 38,7 graus.

També s'han registrat rècords quant a la durada de la calor. Així, hi ha hagut catorze dies consecutius d'onada de calor, segons informa Meteo Andorra a través de les seves xarxes socials. A les altes temperatures cal afegir, tal com reflecteix Acció Climàtica d'Andorra a les xarxes socials, que ha estat un mes sec, de fet ha estat el quart amb menys precipitació acumulada a l'estació de roc de Sant Pere des del 1992. Així, s'han recollit 33 mil·límetres de pluja, la mateixa quantitat que el 1993 i lleugerament per sobre del 1998 (25); 2000 (24); 2007 (32) i 2012 (13). Si es compara amb l'any passat la diferència és notable, ja que llavors es van recollir 76 mil·límetres.