Andorra pendent de l'adhesió a l'Organització Internacional del Treball

Andorra la VellaAndorra tindrà clar en aquesta legislatura si s'adhereix a l'Organització Internacional del Treball (OIT). Així ho ha posat en relleu la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, en el marc de compareixença al davant de la comissió legislativa de Política Exterior que s'ha celebrat aquest divendres i en la qual ha fet balanç de l'acció exterior del 2023. D'aquesta manera, la titular d'Afers Exteriors ha avançat que s'estan avaluant si l'ordenament jurídic del país està "conforme a les disposicions" d'aquesta organització i els convenis que se'n deriven i quines "modificacions" caldria fer si no fos així i també "què pot representar si parlem de recursos" especialment humans per poder fer el seguiment dels convenis de l'organisme internacional si Andorra finalment hi entrés a formar part.

El que es voldria, ha manifestat Tor, és que al llarg d'aquesta legislatura es pugui tenir aquesta reflexió avançada per tal de poder prendre una decisió. Tor ha exposat que aquesta adhesió no és l'única que té en cartera el seu ministeri, i ha posat en relleu també que hi ha el compromís de signar el conveni de Nacions Unides contra la corrupció. En aquest sentit, ha manifestat que un dels eixos del ministeri és impulsar acords que pugui "facilitar la vida dels andorrans a l'estranger" així com també "vetllar" perquè el país compleix els compromisos internacionals compromesos. En aquest sentit, ha defensat que en l'àmbit internacional Andorra fa "un paper realment digne perquè no signem convenis fins que no estem segurs de poder-los aplicar" i això fa que es tingui una "reputació" de país "seriós". I ha afegit que el fet que se sigui un país petit i "jove" fa que a nivell internacional s'entengui que es necessita "més temps" per adaptar la legislació. No ha volgut deixar de banda, però les pressions que Andorra rep, per exemple, perquè se signin convenis que tenen a veure amb els assajos nuclears i ha emfasitzat que el que cal explicar bé és que "no tenim aquest tipus d'indústria i som un país pacífic" i que per tant, no es poden adherir a aquesta acords.

Tal com s'ha esmentat, un altre conveni que es voldria signar aquesta legislatura és el de les Nacions Unides contra la corrupció i la ministra ha explicat que el principal obstacle ara com ara és que cal tipificar la corrupció entre particulars i empreses ja que en l'àmbit públic ja es compliria amb el que es demana. per tant, ha admès que encara queden "deures" a fer en aquest sentit per poder fer les modificacions legals escaients que permetin l'adhesió.

Ampliar la xarxa de CDI

I sobre els convenis per evitar la doble imposició, una qüestió sobre la qual ha estat qüestionada per la consellera general demòcrata Meritxell López, Tor ha explicat que ara com ara Andorra té signats disset amb països de l'entorn immediat i que en té de rubricats amb Bèlgica, Romania, el Regne Unit, Montenegro i Letònia a l'espera que es puguin signar aviat. Està també a punt de rúbrica l'acord amb Àustria i ja s'ha rebut la visita d'una delegació tècnica d'Alemanya per tenir un acord amb aquest país. De fet, ha afegit que ja hi ha "agendades" diferents rondes de negociació, la primera de les quals serà el mes de novembre. A més, ha manifestat que s'han iniciat els contactes amb Itàlia. La intenció, ha defensat, és "continuar signant acord amb els països amb els quals Andorra té més relacions econòmiques i més potencial" i ha manifestat que es prioritzen els de la Unió Europea.