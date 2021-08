Andorra pot viure aquest estiu incendis com els de Catalunya?

Andorra la VellaEls incendis forestals que cremen violentament a Itàlia, Grècia i Turquia, i els que s'han produït a Catalunya les darreres setmanes, posen sobre la taula els efectes del canvi climàtic i la desaparició de la ramadera com un mitjà per mantenir nets els boscos. El Principat mai ha viscut allò que es denomina un 'gran incendi forestal', que segons els paràmetres internacionals ha de cremar 500 hectàrees de superfície, però... Què tan greu és el risc de patir un incendi així a Andorra?

Segons l'enginyer de boscos i tècnic d'Andorra Recerca i Innovació, Marc Font, "fa anys que els experts de la península Ibèrica alerten que, tard o d'hora, s'acabarà desencadenant un gran incendi per tot el Pirineu". Això, pel fet que "cada vegada els estius s'allarguen més, són més calorosos i la vegetació està més estressada, perquè en general, al bosc del Pirineu hi ha molta massa vegetal acumulada". Font detalla que aquest darrer factor es deu al fet que els mercats de la fusta han apostat per països com Finlàndia, Rússia o el Canadà perquè l'explotació es fa en territoris plans i és molt més econòmica que no pas a els pendents del Pirineu. La solució, creuen des d'Andorra Recerca i Innovació, implicaria crear marques pròpies de fusta local perquè la gent entengui que "comprant aquella fusta, que potser és més cara, ajudes a evitar incendis forestals".

Tot i l'alarma, Andorra està lluny de patir un incendi com els que s'han viscut recentment a Catalunya; primer, perquè "el tipus de vegetació és totalment diferent", tot i que al sud de Sant Julià de Lòria, la vegetació és típicament mediterrània, i segon per la humitat de la vegetació que, en general, és molt més elevada gràcies a l'alçada en la qual es troba el país. L'evolució d'un foc, per a Font, és "molt complex", perquè "no només intervé el tipus de vegetació -o combustible forestal, com l'anomenen- sinó com aquest combustible interactua aquest combustible amb la topografia i les condicions meteorològiques; "és el que anomenem 'el triangle del comportament del foc'", diu. La gestió i neteja dels boscos és un factor fonamental per evitar els incendis i la seva deixadesa seria un dels principals factors que podria provocar el gran incendi dels Pirineus al que fan referència els experts. "Si no es mantenen els boscos, es converteixen en un gran magatzem de fusta, i si es produeix una guspira i les condicions meteorològiques són favorables, es produeix el foc", explica l'enginyer.

Contràriament al que es podria pensar, el fet de ser un país petit no disminueix el risc d'incendis, "perquè els equips de bombers ja estan dimensionats en funció de la massa forestal de cada territori". Font també posa el focus en la societat andorrana, que "està molt conscienciada en la cura de l'entorn natural i li dona molt valor als boscos", i recalca que "el factor humà no és tan important com semblaria en l'origen dels incendis, ja que sempre n'hi haurà provocats per llamps, o guspires d'antenes elèctriques o vehicles". La clau, per tant, no és què o qui provoca el foc, sinó per què el bosc pot cremar i acabar generant un gran incendi.

Recerca i innovació per evitar incendis

A diferència de les inundacions, que tenen unes àrees d'afectació específiques i determinades per les lleres dels rius, així com una recurrència segons el règim de pluges, els incendis s'estenen lliurement per tot aquell territori que estigui cobert de vegetació.

Actualment, Andorra Recerca i Innovació treballa conjuntament amb l'empresa catalana de nano satèl·lits Aic Tech, per desenvolupar un mètode que permeti llegir els nivells d'humitat de la massa forestal, i així mesurar el risc d'incendi al país. Segons el Sarif, el Sistema d'Avaluació del Risc d'Incendi Forestal d'Andorra, en la primera setmana d'agost el risc és baix a tot el país, excepte a la zona de Grau Roig, on és moderat.