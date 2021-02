Andorra prohibeix el glifosat

Andorra la VellaEl Govern ha impulsat un nou reglament per regular l’ús de productes fitosanitaris que farà que Andorra se situï entre els països capdavanters en la prohibició de certes substàncies químiques com el glifosat, un herbicida, que tal com ha explicat el director del departament d’Agricultura, Josep Maria Casals, només a Europa hi ha set o vuit països que ja l’han prohibit, atenint-se a la normativa europea que determina que el 2023 aquesta substància estarà totalment prohibida. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó ha destacat que aquesta modificació del reglament del 2013 incideix en la voluntat política d’impulsar “un sector agrícola i ramader de qualitat” que preservi la biodiversitat i la salut donant una garantia de qualitat i seguretat al consumidor.

Així, tal com s’ha esmentat, en base al nou reglament estarà prohibida la importació, la comercialització i la tinença del glifosat i també es prohibeix l’ús de diferents substàncies neonicotinoides. També s'actualitza el llistat de productes prohibits afegint-hi 90 noves substàncies. A més, tal com ha destacat Casals, aquest reglament suposa un "reforç" de les mesures preventives i prohibeix certes importacions com per exemple la de patates de sembra que no provinguin de la Unió Europea o de Suïssa o la de vegetals que no estiguin acompanyats d'una certificació.

Calvó ha recordat que des del Govern ja es va signar amb els comuns un acord per prohibir l'ús de certs productes i ha afegit que amb aquest reglament es fa un pas endavant per estendre la prohibició a tot el territori i esdevenir d'aquesta manera un dels països europeus "més capdavanters" en la regulació d'aquestes substàncies. En aquest sentit, Casals ha afegit que en el cas del glifosat és una substància que ha aixecat moltes "suspicàcies" i que per exemple la Unió Europea l'ha prohibit a partir del 2023. En canvi als Estats Units, no està prohibida. En aquest sentit, ha recordat que l'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer de l'Organització Mundial de la Salut va classificar el glifosat com "probablement cancerigen en humans".

Taxa d'hidrocarburs

A l'últim, i qüestionada sobre la reclamació de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) que s'ajorni la taxa sobre els hidrocarburs, Calvó ha destacat que tenen una reunió prevista amb el sector ja que el que sembla és que els preocupa l'impacte de la taxa en el gasoil d'ús industrial i la ministra ha destacat que el Govern ja ha avançat en aquesta qüestió ja que hi ha un sistema d'exoneracions que "es pot ajustar" en funció de les demandes del sector. "Més enllà d'ajornar la taxa jo crec que han volgut palesar el neguit" sobre l'impacte que la taxa pot tenir, per exemple, en els vehicles de gran tonatge, ha dit, i, per tant, en la trobada s'hauria de tractar aquest sistema d'exoneracions.