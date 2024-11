La gerenta d'Andorra Recera Innovació, Vanesa Arroyo, plega per motius personals

Andorra la VellaLa gerenta de la fundació privada d’àmbit públic Andorra Recerca Innovació (AR+I), Vanesa Arroyo, ha decidit, per motius personals i després de gairebé sis anys a l’entitat, posar fi a la seva etapa professional a AR+I.

Aquesta decisió suposa que l’edicte per al concurs per procedir a la contractació d’un nou gerent/a es farà public a principi de desembre, a través d’un anunci al Butlletí Oficial del Principal d’Andorra (BOPA). Aquest edicte contindrà els requeriments necessaris per optar a la convocatòria. Si es compleixen els terminis previstos, després de l'acceptació de les candidatures i del procés de selecció a través d’una empresa externa, el traspàs de la gerència s’efectuaria durant el març de 2025.