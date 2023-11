Andorra Recerca + Innovació presentarà un estudi d'impacte de l'Acord d'Associació amb la UE

Andorra la VellaAndorra Recerca + Innovació (AR+I) ha anunciat l'adjudicació de l'estudi d'impacte econòmic de l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea a la firma KSNET, especialitzada en l'elaboració d'aquest tipus d'informes per a la Comissió Europea. Aquest pas representa un avenç significatiu en la preparació per a l'acord que busca establir relacions més estretes entre Andorra i la UE.

La decisió d'escollir KSNET es basa en la seva reconeguda experiència i habilitat en l'anàlisi d'impacte econòmic en acords similars, així com en la seva capacitat per proporcionar informes de la més alta qualitat. Amb aquesta col·laboració, AR+I pretén obtenir un estudi exhaustiu i precís que pugui servir com a guia per als responsables polítics en les negociacions i la posterior implementació de l'acord.

Es preveu que l'estudi estigui enllestit a finals d'abril del 2024, proporcionant a Andorra una base sòlida per avaluar les implicacions econòmiques de l'associació amb la Unió Europea. AR+I ha manifestat la seva confiança en que l'oferta presentada per KSNET garanteix mecanismes de control de qualitat, assegurant que el resultat final sigui fiable i útil per a la presa de decisions. Aquesta notícia reflecteix la determinació d'Andorra de preparar-se adequadament per a aquest acord, i demostra el seu compromís amb la transparència i la responsabilitat en les negociacions internacionals.