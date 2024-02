Andorra registra un increment del 3,7% en el nombre total de línies de telèfon mòbil

Andorra la VellaEls abonaments per servei a Andora Telecom durant el mes de gener se situen en 51.785 a telefonia fixa, 123.925 abonats als serveis de telefonia mòbil i 42.052 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual del +1,6% respecte al mes de gener de l’any anterior en telefonia fixa i del +7,1% en telefonia mòbil. Quant a abonats a Internet de banda ampla, també es registra una variació percentual positiva, del 2,6%.

Aquestes dades mostren com l’evolució del nombre de telèfons mòbils és molt alta i creix a un ritme força més alt que el de l’augment de població. Gairebé el triple. Si al 2023 el nombre d’habitants va incrementar-se en 3.500 persones, el de línies de mòbil va ser de 8.260. La ràtio per habitant se situa en 1,5, una xifra superior a la d’Espanya que està en 1,2. Al Principat hi ha, a tancament de l’any passat, 85.101 ciutadans i 123.925 línies de telefonia mòbil.