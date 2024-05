Andorra podria retornar a Eurovisió a partir de l'any vinent

Andorra la VellaAquest dissabte se celebra una nova edició del festival d'Eurovisió, en aquesta ocasió a la ciutat sueca de Malmö. I amb aquesta seran catorze anys sense que el Principat tingui cap participació en el certamen musical. Va ser l'any 2009, amb Susanne Georgi i la cançó La teva decisió.

Tal com ha reivindicat en diverses ocasions i ara recull Rac 1, la cantant d'origen danès ha reconegut que està treballant perquè Andorra torni a participar en el concurs.

Tot i que això no ha estat possible aquest any, des de la televisió no descarten participar en alguna de les pròximes edicions, a partir del 2025.