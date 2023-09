Andorra s'ofereix a Ucraïna per col·laborar en el projecte de protecció a la infància

Andorra la VellaAndorra està disposada a col·laborar amb Ucraïna en el projecte per reformar el seu sistema de protecció a la infància. Així ho va anunciar el secretari d'Estat de Justícia i Interior, Joan León, durant la conferència informal de ministres de Justícia del Consell d'Europa, que es va celebrar aquest dilluns a Riga, la capital de Letònia. "Andorra és molt actiu en l'àmbit de la infància i ha ofert la possibilitat d'aportar els nostres coneixements tècnics", va afirmar.

En aquest sentit, León va destacar que organitzacions internacionals com la UE també s'han obert a cooperar amb les autoritats del país d'Europa de l'est per implementar la reforma del sistema mencionat, que "garantirà que l'interès superior dels nens sigui primordial en la repatriació dels infants ucraïnesos que han estat evacuats".