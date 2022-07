Andorra, el segon país on es venen més Ferraris per habitant

Andorra la VellaUn estudi de Car industry Analysis ha fet una comparativa dels Ferraris per habitant que hi ha a cada país del món. Per fer-ho s’ha establert la xifra de vendes d’aquesta marca en cada estat i posteriorment s’ha dividit pel nombre d’habitants. El primer lloc, de llarg és per a Mònaco on l’any passat es van vendre 2,86 unitat per cada mil habitants. En total van ser 114, amb la meitat de població que Andorra. Per tant, Mònaco és líder indiscutible en la venda de Ferraris.

El segon lloc, pero és per Andorra. Al 2021 es van vendre 0,23 Ferraris per cada mil habitants. En total, van ser 18. A Anys llum de Mònaco, però per davant de la resta d’estats del món. Luxemburg és el tercer amb 0,19 i Suïssa el quart amb 0,069. Liechtenstein, San Marino, Alemanya, Regne Units, Àustria i Bèlgica completen la llista dels primers països del món en venda de Ferraris per habitant. El fet de ser un microestat afavoreix estar en les primeres posicions ja que tots països europeus de petit tamany estan en el ‘top’ de la llista.