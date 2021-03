Andorra també ajorna l'administració de les vacunes AstraZeneca

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha convocat d'urgència els mitjans de comunicació aquest dilluns al vespre, per anunciar que Andorra se suma a la majoria d'Estats d'Europa i ajorna l'administració de les vacunes d'Oxford AstraZeneca fins que es determini si tenen relació amb diversos casos de trombosi que s'han donat en persones que s'havien posat aquest vaccí. "Ajornar", ha insistit el ministre, en una decisió que suposa una suspensió temporal de l'administració dels 150 vaccins d'AstraZeneca que quedaven per subministrar entre aquest dimarts i dimecres.

Després que nombrosos països de la Unió Europea hagin suspès de forma preventiva l'administració de la vacuna d'AstraZeneca -els més recents Alemanya, França, Espanya i Itàlia- per la detecció de diversos casos sospitosos de trombosi, el Govern ha comunicat aquest dilluns l'ajornament de l'administració de les 150 dosis d'AstraZeneca de les quals encara disposa el Principat. Segons ha subratllat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la decisió no suposa una suspensió en l'ús de la vacuna d'Òxford, sinó que es tracta d'un ajornament per precaució a l'espera del dictamen que puguin emetre tant l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com l'Agència Europea del Medicament (EMA).