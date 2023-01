Andorra tanca el 2022 amb un IPC d'un 7%

Andorra la VellaLa variació interanual estimada de l’IPC del mes de desembre del 2022 s’ha situat en el 7% segons el càlcul de l’indicador avançat que aquest dilluns publica el departament d’Estadística. Aquest indicador, per tant, representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria dues dècimes respecte de l’IPC avaluat durant el mes de novembre (6,8%). Aquest percentatge és el que va calcular Govern tant per a la puja de salaris com pels lloguers.

Principalment, l’augment de la inflació s’ha produït a causa del comportament dels preus del grup d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles.

En comparació amb els països veïns, l’IPC avançat d’Espanya al desembre s’ha situat en el 5,8%, una dada que, en cas de confirmar-se, disminuiria un punt respecte de la variació registrada al novembre. En el cas de França, l’IPC avançat es farà públic el proper 4 de gener.