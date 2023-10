Andorra Telecom diu que l'avaria de les trucades està gairebé resolta

Andorra la VellaAndorra Telecom dona per gairebé solucionada la incidència que ha deixat a gran part del país sense trucades durant un període aproximat de dues hores. La policia i els bombers han confirmat a través de les xarxes que els telèfons habituals de contacte tornen a estar operatius. Des de les 15 h fins a les 17 h ha tingut lloc la major afectació. A partir de les 17 h s'ha començat a recuperar el servei.

Segons expliquen des d'Andorra Telecom, l'afectació ha estat massiva i l'ha patit tot el país pràcticament, tot i que alguns afortunats han pogut fer alguna trucada puntual. Encara es desconeix l'origen del problema. En primera instància, l'equipament que s'encarrega de donar funcionament a la telefonia fixa i mòbil ha començat a fallar. L'ens disposa d'un sistema d'emergència que s'activa quan l'equipament principal falla, el que ha resultat afectat en aquesta ocasió. Però aquest equipament també ha fallat fent que l'avaria s'agreugés i impedint que la major part d'usuaris no poguessin fer servir amb normalitat el servei de trucades. L'avaria també ha afectat el 4G i el 5G i, per tant, alguns ciutadans que disposaven de 3G no han notat les afectacions. Des de la companyia asseguren que es prendran decisions per evitar que en el futur tornin a passar incidències d'aquesta magnitud i demanen disculpes a la població per les molèsties que s'hagin pogut ocasionar.