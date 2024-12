Andorra Telecom finalitza les 47 intervencions per modernitzar la infraestructura de fibra

Andorra la VellaAmb un total de 47 intervencions realitzades, l'equip d'Andorra Telecom ha dedicat aproximadament 260 hores de treball nocturn, entre les 0 i les 5 hores de la matinada, per minimitzar l'impacte als clients. Aquest esforç ha suposat la substitució de 169 targetes de dinou equipaments de fibra, repartits entre totes les centrals de les set parròquies.

Andorra Telecom ha anunciat aquest dimecres la culminació amb èxit de les intervencions que han tingut lloc durant tot l'any per posar al dia la infraestructura de fibra òptica de tot el país. Aquestes millores tenen com a objectiu oferir una major velocitat d'internet tant a la llar com a les empreses, assegurant la competitivitat i l'eficiència del servei.

Amb un total de 47 intervencions realitzades, l'equip d'Andorra Telecom ha dedicat aproximadament 260 hores de treball nocturn, entre les 0 i les 5 hores de la matinada, per minimitzar l'impacte als clients. Aquest esforç ha suposat la substitució de 169 targetes de dinou equipaments de fibra, repartits entre totes les centrals de les set parròquies.

L'actualització ha representat una inversió de prop d'1,625 milions d'euros en material, un pas indispensable per desplegar nous equipaments d'accés, coneguts com ONT XGSPON (10GPON), la caixa de fibra que dona servei a les llars i empreses. Aquestes noves ONT, que ja s'han començat a instal·lar en empreses, permetran que, durant el 2025, tant les empreses com els clients particulars puguin beneficiar-se d'una millora significativa del servei d'internet, amb velocitats superiors i un únic equipament a casa que integra 'router' i wifi.

A més, per assegurar la transparència i mantenir informats els clients i clientes sobre les intervencions, Andorra Telecom ha comunicat setmanalment a través de la xarxa X (antiga Twitter) i també via correu electrònic, de manera esglaonada als clients afectats per cada intervenció, per tal d’avisar dels treballs en curs a les diferents parròquies.

El responsable de màrqueting de l’operadora, Xavier Agulló, agraeix la comprensió dels clients i clientes durant aquest procés de modernització i remarca el seu compromís de mantenir-los informats amb antelació, tant a particulars com a empreses, sobre qualsevol intervenció que pogués afectar-los.

Amb aquesta modernització, Andorra Telecom fa un pas més cap a la consolidació del país com a referent en tecnologia i connectivitat, preparant la xarxa per a les necessitats del futur.