Andorra Telecom redueix en més de 125 tones de CO2 les emissions derivades del consum d’electricitat

Andorra la VellaAndorra Telecom va reduir l’any 2022 les emissions de CO2 en 126,21 tones respecte l’any 2021. Aquest estalvi correspon a la reducció del consum elèctric en 960.000 kwh.

Aquest estalvi ha estat possible gràcies, en gran part, a l’ajustament de la climatització tant en els centres de treball com en els locals tècnics. A més, s’han desmantellat alguns equips obsolets i s’han començat a instal·lar plaques fotovoltaiques en algunes estacions d’antenes.

Segons declaracions de Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom, "l’any passat ja vam començar aquest camí amb instal·ladors del país posant plaques fotovoltaiques a tres edificis tècnics d’Andorra Telecom ubicats a Ransol, Arans i la Burna. El que ha suposat una producció d’entre el 12% i el 33% de l’energia que cada edifici necessita. En aquest sentit, seguim analitzant quines altres ubicacions podem dotar amb plaques fotovoltaiques per així anar reduint el consum energètic i tenir una energia més verda. És la manera per aportar el nostre granet de sorra per ser més sostenibles."

Aquests canvis i millores han impulsat un estalvi energètic molt important i la companyia seguirà fent passos dirigits cap a la reducció del consum energètic, tant elèctric com de combustibles fòssils.

Per a Jordi Nadal, director d’Andorra Telecom, "L’estalvi energètic i el consum responsable són dos pilars bàsics d’Andorra Telecom. Les accions que hem implantat durant el 2022 es mantindran de forma permanent, alhora que n’afegirem d’altres."