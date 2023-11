Andorra Turisme espera 2 milions de visitants per aquesta temporada d’hivern

Andorra la VellaAndorra Turisme inaugura la temporada d’hivern amb un calendari ple d’activitats i una ambiciosa campanya publicitària dirigida a nou mercats internacionals. Tot això, amb l’objectiu d’igualar les xifres històriques de l’any passat, quan el país va rebre 1,9 milions de visitants.

Enguany, la línia de treball d’Andorra Turisme continua enfocant-se a augmentar els visitants que dormen al país. De fet, durant l’última temporada d’hivern –de desembre de 2022 a abril de 2023–, el Principat va registrar un total de 6,3 milions de pernoctacions, un 24% més que l’any anterior.

A partir del 15 de novembre Andorra Turisme anirà llançant la seva campanya publicitària a Espanya, França, Portugal, Bèlgica, Països Baixos, el Regne Unit, Irlanda, Itàlia i Suècia. L’estratègia d’hivern inclou també acords amb operadors turístics de Polònia i Luxemburg, mentre s’exploren nous mercats més llunyans com els Estats Units, Colòmbia, Mèxic, l’Argentina i el Brasil.

La campanya inclou peces de totes les activitats ‘atípiques’ que es poden fer al país, una oferta que l’any passat sempre va superar la nota de 8 sobre 10 per part dels turistes, que van avaluar la seva experiència en allotjaments, compres, restauració, oci i activitats d’esquí.

Segons Forbes, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha detallat que l’aposta del principat és continuar apostant per un públic que allargui la seva estada al país i que no sols faci visites d’un dia per a comprar o esquiar. «La tendència ja s’ha aconseguit revertir i ara fa falta reafirmar-la: més de la meitat dels visitants de la temporada de l’any passat es van quedar a dormir al país, amb una mitjana de 3,3 nits», va indicar.