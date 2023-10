Andorra i la UE busquen flexibilitzar el 'roaming' pels turistes

Andorra la Vella"Ens estem movent entre sis i set (anys), és a dir que podem dir que les nostres demandes estan sent altament satisfetes per no dir íntegrament". D'aquesta manera s'ha manifestat el cap de Govern, Xavier Espot, sobre les negociacions sobre el 'roaming' en el marc de l'acord d'associació amb la Unió Europea. Així, cal recordar que Andorra havia demanat inicialment un període de set anys per eliminar la itinerància mentre que la posició inicial de la UE era de dos anys. Ara, segons les paraules d'Espot, sembla que les posicions s'estan apropant.

El cap de Govern ha tornat a reiterar "la finestra d'oportunitat" que es dona ara com ara per tancar les principals línies de l'acord abans que acabi l'any i ha tornat a manifestar el seu optimisme perquè hi pugui haver acords favorables per al país. En aquest sentit, ha remarcat que la trobada d'aquesta setmana amb el vicepresident de la comissió europea va ser "prou profitosa" i ha recordat que s'avança en els "tres esculls" que suposen les telecomunicacions, la lliure circulació de persones i els serveis financers. Així, quant a la lliure circulació de persones ha reiterat que s'ha aconseguit mantenir les quotes i la policia administrativa i que ara només cal "acabar de tancar" el "mecanisme de renovació d'aquesta solució".

Quant a les telecomunicacions, el cap de Govern ha manifestat que ara es tracta d'una "discussió del termini per poder fer una liberalització formal del mercat" però ha recordat que s'han pactat una sèrie de salvaguardes que fan que "a l'hora de la veritat" serà "molt difícil" aquesta liberalització i es mostra també optimista en aquest punt.

"El tercer escull que és el més complicat és la qüestió dels serveis financers", ha explicat. Així, Andorra vol "matisar en molts aspectes el protocol de serveis financers" que va presentar la Comissió Europea, ja que "subsisteixen algunes qüestions que per a nosaltres són cabdals i on encara no hem arribat a un acord". En aquest sentit, el cap de l'executiu ha remarcat que aquest acord pot estar supeditat, també, al fet que Andorra aconsegueixi l'activació de mecanismes de liquiditat i el prestador d'última instància en el marc de negociacions bilaterals amb països com França o Espanya. S'ha mostrat, però optimista, ja que "partíem de situacions molt pitjors en molts altres aspectes i hem avançat significativament", ha conclòs.