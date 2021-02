Andorra la Vella avança cap a la mobilitat sostenible

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella ha iniciat el procés per establir un pla de mobilitat sostenible per al seu personal. Des de la corporació comunal recorden que la Llei 21/2018 d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic estableix que les administracions han de promoure models de mobilitat sostenible privilegiant el transport públic i que tant les entitats públiques com les empreses de més de 100 treballadors han de disposar dels plans de mobilitat sostenible per al seu personal.

El cònsol menor, David Astrié, i el conseller de Medi Ambient i Innovació, Gerard Estrella, han exposat als responsables dels diferents departaments comunals el procés per fixar un pla de mobilitat sostenible adreçat als 490 treballadors del comú d’Andorra la Vella, que té la voluntat de ser la primera administració pública a implantar-lo en els propers mesos.

La fase de diagnosi de mobilitat del personal ja ha començat. Properament es facilitarà un qüestionari al personal i es procedirà a la recollida de dades que, posteriorment, seran analitzades per plantejar les diverses accions que conformaran el pla de mobilitat sostenible del comú d’Andorra la Vella. La voluntat és plantejar i debatre mesures concretes abans de l’estiu.

"El comú sumarà així una nova acció per fomentar una parròquia sostenible, que aposta per la mobilitat a peu i l’ús del transport públic", remarquen des de la corporació comunal.