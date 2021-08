Andorra la Vella comptarà l'any que ve amb un nou ascensor per connectar Príncep Benlloch i Ciutat de Valls

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha arribat a un acord amb la propietat d'un terreny i amb la fundació Armor per a la construcció d'un ascensor que connectarà Príncep Benlloch i Ciutat de Valls. Aquest connector, que tindrà capacitat per a vuit persones, estarà enllestit a principis de l'any que ve i servirà "no només per superar els desnivells sinó per protegir el pas" ja que tal com ha recordat la cònsol major, Conxita Marsol, les voravies en aquest punt no són massa amples.

"Estem d'enhorabona", ha destacat Marsol, que s'ha mostrat satisfeta d'haver pogut tancar aquesta connexió. L'ascensor anirà annex a l'edifici de pisos socials que està construint la fundació Armor, amb la qual cosa el comú ha tancat un conveni amb l'entitat i també un acord amb un propietari privat per al lloguer d'una parcel·la per un termini de quinze anys amb la qual cosa la cònsol major ha valorat que és un temps suficient per "amortitzar" la inversió que es farà, que està calculada en uns 200.000 euros. El projecte el farà el mateix arquitecte que ha dissenyat l'edifici de la fundació Armor i serà també la mateixa constructora la que s'encarregarà de l'obra. El comú satisfarà un lloguer de 1.500 euros mensuals per la parcel·la.

"Ens ha costat, però ara ja ho tenim tot signat", ha destacat Marsol, que ha concretat també que la construcció de l'ascensor, que podria començar cap a l'octubre, anirà molt lligada a l'evolució de l'obra dels pisos socials, que ha d'estar acabada el primer trimestre de l'any que ve. De fet, Marsol no ha dubtat en destacar que amb la construcció d'aquest elevador, que farà una alçada de tres pisos, es compleix "un vell anhel" i ha recordat que "facilitarà molt l'accés a la zona". En aquest sentit, ha recordat que aquest mateix curs s'incorporen a l'escola de Ciutat de Valls estudiants del Lycée i això farà que puguin pujar "amb més seguretat". També espera que serveixi per no "densificar la zona", ja que la idea seria que els autobusos escolars poguessin parar a Príncep Benlloch i els estudiants pugin amb l'ascensor. A la part de dalt hi haurà una passarel·la que unirà l'elevador amb el carrer i s'ampliarà la vorera i a la part de baix es farà una petita plaça "que dignificarà el barri", ha explicat Marsol.

El cònsol menor, David Astrié, ha emfasitzat el fet que amb aquest ascensor s'acaba de "connectar Ciutat de Valls amb Prat de la Creu" amb dos connectors verticals, ja que ara fa uns anys es va posar en marxa l'ascensor de la Quirola, que connecta Príncep Benlloch i Prat de la Creu i, d'aquesta manera, se salva "un desnivell molt important".

Pel que fa a la densificació d'aquests carrers, ha manifestat que el comú té una parcel·la fruit d'una cessió a la zona i que la idea "és fer-hi un aparcament". Encara no està determinada la fórmula. "No sabem si farem un sistema modular o una concessió o si el construirà directament el comú", ha manifestat la cònsol major que també ha afegit que es vol fer "un estudi per veure les necessitats" però que la idea del comú és poder incloure el projecte al pressupost de l'any que ve. De totes maneres, sembla que un particular també estaria interessat a fer un aparcament, la qual cosa, ha valorat Marsol, "encara seria més ideal". "Totes les portes estan obertes", ha remarcat.

La cònsol major ha reivindicat les millores que s'han fet a Ciutat de Valls on gràcies a l'acord amb el Govern s'han construït dues places. Ha recordat també que en el pressupost de l'executiu de l'any que ve es preveurà la construcció del centre d'atenció primària als locals que van quedar lliures a l'escola. "Tenint en compte que no hi ha espais s'ha fet molt", ha subratllat la cònsol major.