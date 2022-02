Andorra la Vella destinarà uns 150.000 euros a la rehabilitació de les voravies del carrer Gil Torres

Andorra la VellaLa rehabilitació del carrer Gil Torres serà la primera actuació que el comú d'Andorra la Vella durà a terme en el marc del projecte d'arranjament de voravies de la parròquia, unes intervencions que compten amb una partida d'un milió d'euros en el pressupost del 2022. Els treballs, que es duran a terme entre el número 30 i el 48 d'aquest carrer, consistiran a treure el paviment existent per col·locar-ne un de nou a banda i banda de la carretera i millorar així la qualitat de la voravia fent-la més segura i trenqui-la pels veïns.

El cònsol menor de la capital, David Astrié, ha estimat que, a l'espera que l'actuació surti a concurs públic, el cost se situï al voltant dels 150.000 euros i compti amb un termini d'execució de dos mesos. Malgrat el deteriorament de les voravies en certs punts, ha manifestat que del número 30 cap a baix la situació és ben diferent, ja que aquell tram de voravia "es va fer amb granit fa relativament poc i encara està en un estat de conservació correcte".

Des del comú d'Andorra la Vella es posa en relleu que "aquest és el primer projecte d'una llarga llista de zones on també actuarem". Tant és així que la corporació ha decidit recuperar algunes actuacions recollides en els projectes participatius de l'any passat i, per tant, és previst arranjar les voravies de zones com la carretera de la Comella, el carrer de les Canals, l'avinguda de Santa Coloma o el carrer Esteve Dolsa, a banda d'altres punts "que venien per petició dels ciutadans".

A més a més, Astrié ha recordat que fa una setmana el comú va crear un nou canal de comunicació a través d'una aplicació mòbil des d'on la població pot enviar peticions, suggeriments o incidències, "i també serà una forma de recollir informació, analitzar-la i incloure-la dins d'aquests projectes de rehabilitació".

Tot i l'arranjament de les voravies que es troben malmeses, el cònsol menor ha exposat que "això no vol dir que no s'hagin fet de noves", ja que ha recordat que gràcies a projectes "més globals" també s'ha actuat en altres punts de la parròquia. De fet, ha informat que, fins a la data, "ja portem més de 6 quilòmetres lineals de voravies noves", i que es poden veure en zones com l'avinguda Meritxell, el carrer Callaueta, l'avinguda d'Enclar o els carrers de la Plana i Verge del Remei.

Finalment, i preguntat per la proposta del Govern de reconvertir l'antiga clínica de Santa Coloma en habitatges, Astrié ha declarat que "no n'hem parlat, però qualsevol iniciativa d'aquest tipus és positiva sempre que es permetin les actuacions que entren dins del marc d'ordenament del territori".