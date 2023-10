Andorra la Vella engega el Consell de joves, que es constituirà el 24 d'octubre

Andorra la VellaEl comú de la capital posa en marxa un nou projecte participatiu amb els joves com a protagonistes: el Consell de joves d'Andorra la Vella, que celebrarà la primera sessió constitutiva el pròxim 24 d'octubre. Aquesta nova iniciativa segueix la línia del Consell d'infants i del Consell de la gent gran, per tal de fer partícips els adolescents de la realitat i les decisions que es prenen a la parròquia. L'objectiu és promoure la seva participació activa en la construcció i el desenvolupament d'Andorra la Vella i donar-los veu.

Es tracta d'un òrgan d'informació, consulta i participació a través del qual els joves poden exercir el seu dret a participar, expressar les seves idees i opinions i proposar accions concretes de millora de la parròquia. Seguint un funcionament similar al del Consell d'infants, s'escolliran de forma democràtica dos representants de 2n d'ESO, quatrième i 9 Yers de cadascuna de les sis escoles d'Andorra la Vella (Col·legi Janer, col·legi Sant Ermengol, col·legi espanyol Maria Moliner, British College of Andorra, Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma i el Lycée Comte de Foix).

Aquests dotze joves seran els encarregats de fer les funcions com a consellers i conselleres joves. Per tant, seran intermediaris entre el Comú i la resta d'alumnes de la seva escola, sent els responsables de traslladar i comunicar cada iniciativa, idea o opinió. A cada centre escolar, a més, es treballaran els continguts del Consell de joves i s'establiran espais per poder desenvolupar les propostes que es traslladaran a les sessions plenàries.

De forma prèvia a la primera sessió constitutiva s'han realitzat tallers a totes les escoles durant el mes de setembre i principis d'octubre. Durant aquestes jornades, les tècniques del Servei de joventut i Participació Ciutadana del Comú han explicat a tot l'alumnat què és el Consell de joves, com poden participar-hi i què implica ser conseller o consellera. S'ha fet a través de sessions dinàmiques on s'ha pogut comprovar que el retorn i l'interès per part dels alumnes és positiu.

Aquest projecte s'emmarca en les propostes d'acció del Pla nacional de la infància i la joventut d'Andorra 2022-2026 i, també, en les d'Andorra la Vella com a Ciutat Amiga de la infància.