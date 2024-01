Andorra la Vella i Escaldes es preparen per rebre als Reis Mags d'Orient

Andorra la VellaLa Unió Pro-Turisme junt amb el comú d’Escaldes-Engordany i el comú d’Andorra la Vella ultimen els darrers detalls per a la cavalcada dels Reis Mags d’Orient que tindrà lloc divendres 5 de gener a partir de les 18 hores. Enguany, la rua s’iniciarà des d’Andorra la Vella i, en concret, el punt de sortida se situarà a l’avinguda Príncep Benlloch i continuarà per l’avinguda Meritxell per a després passar a Escaldes-Engordany. A partir d’aquí, la cavalcada recorrerà l’avinguda Carlemany, avinguda de les Escoles, carrer Santa Anna, avinguda Copríncep de Gaulle, avinguda del Pessebre, avinguda de les Escoles, carrer del Parnal, carrer del Prat Gran per acabar a la plaça Coprínceps cap a les 20.30 hores, aproximadament. Serà també en aquest mateix emplaçament on s’habilitarà el palau reial perquè els infants puguin mantenir una petita conversa amb Ses Majestats d'Orient.

La cavalcada comptarà amb un total de divuit carrosses les quals estaran ocupades per Ses Majestats d’Orient i per personatges del món del cinema i la literatura ben reconeguts pel públic infantil. Al voltant de 500 persones faran possible que la cavalcada dels Reis Mags torni a omplir de màgia i il·lusió els carrers d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. A la mateixa rua no hi faltaran els dolços, i és que per aquesta edició està previst repartir fins a 7.000 quilograms de caramels.

Amb tot, els infants que vulguin entregar les respectives cartes al patge reial, ho podran fer dijous 4 de gener a partir de les 18 hores seguint el mateix recorregut que faran els Reis Mags d’Orient l’endemà. Durant el mateix divendres 5 de gener, a les 12 hores, el carter reial també recollirà les cartes dels més petits a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.