Andorra la Vella i Escaldes tenen com objectiu connectar les xarxes d'aigua

Andorra la VellaLa manca de precipitacions que s'ha viscut aquesta tardor ha fet que els comuns hagin posat sobre la taula, novament, mesures que estaven previstes per garantir l'abastament d'aigua als ciutadans i que, en alguns casos, havien quedat posposades per altres qüestions. És el cas de la connexió de les xarxes entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. En aquest sentit, el cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha posat en relleu que "vista la situació d'escassedat hídrica i vista la bona predisposició dels dos comuns a treballar-ho" es vol reprendre el treball perquè aquesta connexió sigui una realitat.

Astrié ha explicat que ara el que caldrà serà analitzar "aspectes tècnics" com els punts adequats on fer aquesta connexió, però de totes maneres ha incidit en el fet que estan "segurs" tant des de la capital com des d'Escaldes-Engordany que "són solucions que s'han d'adoptar ara" davant les "possibles incidències" que es puguin donar en un futur.

Quant als terminis, ha manifestat que ara el que caldrà serà que els enginyers treballin, ja que hi ha qüestions com les pressions i les mesures dels tubs quan han de ser analitzades per determinats els punts on fer les connexions exactament.