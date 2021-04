Andorra la Vella estrena dipòsit comunal de vehicles

Andorra la VellaAndorra la Vella posa en funcionament el nou dipòsit de vehicles comunal, situat al camí vell, al vial paral·lel a l’avinguda Salou a l’altura de l’Estadi Nacional. S'hi accedeix des de la carretera de la Comella, tot just passada la rotonda, i girant cap al vial situat a la dreta abans del restaurant Borda Estevet. Fins ara, els cotxes que el Servei de Circulació retira amb la grua (cinc vehicles diaris de mitjana) es guardaven en pupil·latge a l’aparcament situat davant de l’antiga plaça de braus juntament amb els cotxes abandonats mentre no es desballesten. L’habilitació de l’espai ha tingut un cost aproximat de 50.000 euros i els vehicles retirats per la grua s'hauran de recollir a partir d'aquest divendres dia 9 en aquest nou indret.

L’adequació del nou dipòsit comunal de vehicles permet alliberar prop d’una quarantena de places d’aparcament públiques al pàrquing d’autobusos de Prat de la Creu, situat davant de l’edifici administratiu del Govern, que actualment és gratuït durant l’horari d’administració de les vacunes de la Covid-19. Aquest migdia els cònsols major i menor, Conxita Marsol i David Astrié, han visitat el nou equipament acompanyats del coordinador de Mobilitat, Miquel Rossell, i del cap del Servei de Circulació, Antoni Pujol. El dipòsit comunal té capacitat per a una quarantena de cotxes i reserva una trentena de places més per a vehicles de dues rodes.