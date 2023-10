Andorra la Vella impulsa la construcció dels pisos de Santa Coloma

Andorra la VellaEl concurs que el comú d'Andorra la Vella havia convocat per a la construcció d'un edifici de pisos a preu assequible a la zona del Cedre de Santa Coloma ha quedat definitivament desert. Així surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) d'aquest dimecres. D'aquesta manera, cal recordar que la corporació comunal havia convocat un concurs per a la concessió de les obres de construcció, gestió i explotació dels habitatges, plantejant una concessió a 50 anys.

En donar-se la circumstància que cap empresa hi ha optat, la corporació assumirà directament la construcció d'aquest immoble i, d'aquesta manera, aquest dijous ja es farà el primer pas, perquè s'acordarà en sessió de consell de comú treure el concurs per a la redacció del projecte i la direcció d'obra.

Cal recordar que un cop es va cloure el termini per a la concessió d'aquesta construcció i explotació no hi va haver cap empresa interessada, però que, en canvi, el comú va rebre una carta de l'associació de contractistes d'obra (Acoda) posant en relleu que l'augment dels tipus d'interès feia que no poguessin assumir un projecte d'aquestes característiques malgrat que el consideraven interessant.

El fet que el concurs hagi quedat desert de manera definitiva fa que el comú prengui la decisió d'impulsar el projecte assumint directament la despesa, tal com ja havia anunciat en el moment de publicar l'edicte.

Es calcula que el cost de construcció pugui ser d'uns 4,4 milions d'euros. La previsió és que el futur edifici podrà encabir entre 30 i 35 habitatges amb uns preus de 550 euros els pisos de 70 metres quadrats (dues habitacions) i 640 els de 80 metres quadrats (3 habitacions), i 60 euros cada plaça d'aparcament.

A més, de manera paral·lela a la publicació del concurs el comú ja va aprovar els criteris per accedir als habitatges de lloguer a preu regulat. Així doncs, entre els requisits s'estableix que els usuaris han d'haver estat censats a la parròquia d'Andorra la Vella com a mínim durant quinze anys, no necessàriament consecutius i que es computaran a comptar de la majoria d'edat. En el cas de les persones amb mobilitat reduïda, hi podran optar residents d'altres parròquies, sempre que demostrin la residència al país durant com a mínim cinc anys. Els sol·licitants, a més, no podran ser titulars de cap habitatge i hauran d'acreditar uns ingressos bruts d'entre 1 i 1,5 del Llindar econòmic de cohesió social (LECS), valorats per unitat familiar.