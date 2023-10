Andorra la Vella incideix en campanyes per conscienciar els propietaris de terrasses de bar

Andorra la VellaA mesura que els carrers d'Andorra la Vella han anat guanyant espai per als vianants les terrasses de bars i restaurants també s'han fet més presents a la via pública. Per evitar conflictes i garantir una bona convivència entre els espais per a la restauració i els que els vianants necessiten el comú de la capital ha dut a terme campanyes de conscienciació al voltant de les terrasses. Així, ja s'ha fet una primera acció a l'avinguda Meritxell, juntament amb els bombers, que ha suposat que taules i cadires de certs establiments s'hagin desplaçat per deixar espai davant una eventual entrada d'un camió del servei dels bombers per assistir, per exemple, un incendi i també per facilitar el pas dels vianants.

D'aquesta manera, tal com es va posar en relleu en la sessió de consell de comú d'aquest dijous, s'han posat unes marques a terra a l'avinguda Meritxell perquè tots els restauradors tinguin clar quin és el seu espai i perquè hi hagi "una bona convivència entre terrasses i ciutadans", tal com va exposar la consellera de Tràmits, Tributs i Deutors i de Recursos Humans, Letícia Teixeira. Això ha suposat que les terrasses s'hagin desplaçat en alguns casos del centre cap als costats.

A preguntes dels consellers de l'oposició, el cònsol major, David Astrié, va posar en relleu que s'han fet i es faran accions de conscienciació en altres punts de la parròquia, com per exemple el passeig del riu comprès entre el pont de París i la rotonda de la Dama de Gel o el carrer Callaueta, ja que "les zones de vianants s'han de respectar per als vianants".