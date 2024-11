Andorra la Vella modifica l'ordinació de terrasses

Andorra la VellaDesprés de dotze anys de la seva entrada en vigor, el comú d'Andorra la Vella ha decidit tirar endavant una actualització de l'ordinació reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments d'hostaleria. El nou text, que va ser aprovat en sessió de consell de comú la setmana passada, s'ha actualitzat principalment "amb la voluntat de simplificar els tràmits d'autorització" i per tal de millorar la convivència amb el veïnatge.

Tal com va explicar la consellera de Tràmits, Tributs i Deutors, Susagna Mosquera, en la nova ordinació s’ha suprimit la necessitat de sol·licitar autorització per a les terrasses que s’emplacen en sòl de titularitat privada, i l’obligatorietat de renovar les autoritzacions de les terrasses temporals per aquells negocis que tinguin la intenció de disposar-ne durant l’any següent, eliminant així uns tràmits que es consideren "innecessaris".

D’altra banda, també s’ha actualitzat l’import de les sancions, que després de dotze anys sense revisió "havien quedat obsolets, havent perdut així, bona part del seu efecte dissuasiu", segons consta en el text publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). D'aquesta manera, s'incrementa l'import de la sanció màxima, que fins ara podia ser de 1.200 euros per faltes molt greus (es considerava molt greu la reincidència en dues o més faltes greus) i es passa a 2.000 euros, una multa a la qual s'enfrontaran aquells que ocupin la via pública sense disposar de l'autorització comunal corresponent. Mosquera també va explicar en sessió de consell de comú que si l'import es fa efectiu en deu dies des de la notificació es podrà gaudir d'un 50% de descompte en l'import de la sanció.

La consellera va explicar que des del comú s'ha fet un seguit de visites als establiments per tal d'exposar-los la legislació vigent i comentar els problemes amb els quals es poden trobar. Mosquera va emfasitzar que l'objectiu és endreçar aquests espais, que hi hagi un bon veïnatge i respectar el descans dels veïns, tot fent que els establiments puguin tenir una oferta atractiva per als seus clients. El conseller de l'oposició Miquel Canturri va valorar que l'ordinació vigent era "molt antiga i calia anar endavant" i va recordar la feina ja feta en l'anterior mandat per "endreçar" l'espai públic, una feina que considera que va donar bons resultats.

L'ordinació estableix que l'horari de funcionament de les terrasses queda establert entre les vuit del matí i dos quarts d'una de la matinada i també es determina que de manera excepcional, el comú podrà autoritzar l’ampliació de l’horari d’obertura de les terrasses, indicant en quines zones i fins a quina hora podran estar obertes. Aquest horari també es modifica, ja que en l'ordinació del 2012 es fixava entre les deu del matí i la una de la matinada.

I en l'apartat específic de les sancions, cal destacar que l'import mínim és de 500 euros, quan fins ara el mínim era de 150 per les faltes lleus. L'ordinació també fixa en una disposició derogatòria, que el reglament del 26 de juny del 2018 de terrasses de l’avinguda Meritxell i de la plaça de la Rotonda i el reglament del 18 de març del 2021 de terrasses dels carrers Callaueta i Sant Esteve queden vigents.